Mohamed Laârej veut revoir le système d'aide aux acteurs culturels dénoncé par la Cour des comptes

Livre ouvert Bien que les professionnels de l'édition ne soient pas mobilisés pour appeler au déblocage des subventions de leur secteur, la situation du livre n’est pas plus reluisante. La Cour des comptes indique que la commission de soutien à l’édition n’a pas respecté certaines dispositions règlementaires en vigueur. Réservée exclusivement aux éditeurs, l’aide a été pourtant octroyée à l’Union des écrivains du Maroc et à des associations comme Izdihar (association des opérateurs économiques de la zone industrielle de Sidi Bernoussi). En 2014 par exemple, il a suffi à l’Union des écrivains du Maroc et à la maison d’édition La croisée des chemins de déposer une liste de livres pour obtenir l’aide du ministère, alors que la procédure exige la présentation "de fiches détaillées sur le contenu, l’auteur et le volume de chaque livre". Tandis que l’aide est plafonnée à deux ouvrages subventionnés par auteur et par an, la Cour des comptes a relevé que cette consigne n’a pas été respectée. Le rapport affirme ainsi que "l’aide profite essentiellement aux grandes maisons d’édition". Cinq éditeurs ont bénéficié du soutien pour 175 livres, soit l’équivalent de 50% des livres soutenus durant la période 2003 à 2008. La Cour des comptes concède cependant que, depuis 2014, de nouvelles dispositions ont été prises pour réguler le mécanisme d’octroi du soutien. Mais une fois l’aide attribuée, le ministère est incapable de savoir si les ouvrages ont bien été édités et distribués, car aucun mécanisme de suivi n’a été mis en place. "Les magistrats de la Cour des comptes ont commis une faute. Ils ont analysé les données de 2003 à 2014, omettant toutes les actions qui ont été entreprises après", répond Mohamed Amine Sbihi, ministre de la Culture sous Benkirane. "Ça décrédibilise le travail qu’on a réalisé au cours des cinq dernières années", conclut-il.