Hassad veut réformer les horaires des collèges à faible capacité d'accueil

Le but de cette réforme est de désengorger les salles de cours afin qu’elles puissent accueillir un maximum de 40 élèves.

Pour le ministre d'enseignement et d'éducation nationale Mohamed Hassad, l’utilisation à temps plein des salles de classe dans les lycées et collèges en manque d'espace ou de salles d'étude "permettra de faire bon usage de celles existantes et d'augmenter de 25% leur capacité d’accueil". C'est ce qu'il a déclaré le 1er août, en marge d’une visite de six établissements scolaires à Rabat.

Cette réforme, qui devrait entrer en vigueur dès la rentrée, entend faire "bon usage des salles d’études qui demeurent vides entre 12h00 et 14h00", a précisé le ministre de l'Éducation nationale à l’agence de presse MAP.

L’horaire devrait également permettre d’"atteindre l’objectif d’un total de 40 élèves par classe en tant que seuil maximal", selon le ministre qui avait déclaré le 20 juillet dernier qu’il s’était fixé pour objectif d’avoir 30 élèves maximum par salle de classe.

Le ministre espère également que cette réforme engendrera des économies en évitant la construction de nouvelles salles de classe. Hassad a précisé que les horaires des cours seront fixés par les établissements concernés "selon les matières et la disponibilité des enseignants".

