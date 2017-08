Beni Mellal-Khenifra: 20 milliards investissement débloqués lors du premier semestre 2017

20 milliards d'investissements ont été validés par le CRI de la région Beni Mellal-Khenifra au cours du premier semestre 2017.

La commission régionale d'investissement Beni Mellal-Khenifra a approuvé 37 projets avec un investissement global de 20 milliards de dirhams au premier semestre 2017. Ces projets concernent essentiellement le secteur de l'industrie (49%), celui de l'énergie et des mines (40%), le bâtiment et les travaux publics (8%), selon la MAP qui cite le centre régional d'investissement (CRI) local. 3.720 emplois devraient être créés par les établissements privés et publics en charge de ces projets.

Ces annonces interviennent moins de deux semaines après la visite du gouvernement à Beni Mellal dans le cadre de sa tournée dans les régions du royaume, et deux jours après le discours du trône, dans lequel Mohammed VI a présenté les CRI comme un "frein" qui "ne jouent pas leur rôle de mécanisme incitatif".

À lui seul, le groupe OCP réalisera 13 des 37 projets approuvés. Le phosphatier construira la laverie Oulad Farès, la plus grande du monde, pour un coût estimé à 3,5 milliards de dirhams selon le quotidien L'Economiste. L'OCP compte aussi mettre en exploitation de nouvelles mines, et remettra aussi à niveau les laveries de Béni Amir et Merah.

Des infrastructures hydriques et électriques (stations d'épuration des eaux usées pour usage industriel, approvisionnement en eau potable et électricité, etc.) sont également prévues. Le CRI précise que 9 projets sur les 13 initiés par l'OCP sont le fruit d'une "convention d’investissement liant le gouvernement et le groupe OCP".

La commission régionale d'investissement a approuvé un projet de construction de 2.900 logements sociaux, estimé à un milliard de dirhams. Elle a validé plusieurs projets de valorisation des sites touristiques de la région, pour un coût global de 120 millions de dirhams.

Les porteurs de projets ont créé 337 entreprises pendant le premier semestre 2017.