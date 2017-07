Fête du Trône. Grâce royale pour des détenus du hirak et des membres de la jeunesse du PJD

A l’occasion de la fête du Trône, le roi Mohammed VI a garcié 1178 personnes, dont des détenus du Hirak et des membres de la Chabiba du PJD condamnés en juillet dernier pour apologie du terrorisme.

Un communiqué du ministère de la Justice annonce la grâce royale au profit de 1178 personnes, dont certains se trouvent en détention et d’autres en état de liberté. Si aucun nom n’a été communiqué, le département de Mohamed Aujjar annonce toutefois que la grâce concerne quelques détenus du Hirak d’Al Hoceima. Des détenus qui « n’ont pas commis de crimes ou d’actes gravissimes lors des événements qu’a connus la région d’Al Hoceima en considération de leur situation familiale et humaine et en concrétisation de la Haute bienveillance et la bonté dont Sa Majesté, que Dieu Le préserve, entoure Ses fidèles sujets et particulièrement les fils de cette région », précise le communiqué.

Selon une source sûre, la comédienne et chanteuse, Silya Ziani est concernée. Elle avait été arrêtée le 5 juin à Al Hoceima et poursuivie pour "participation à une manifestation non autorisée" et "outrage à agents publics lors de son arrestation". Elle est depuis en détention provisoire à la prison de Oukacha à Casablanca. Ses proches et ses avocats déclaraient qu’elle y souffrait de "dépression".

Autre personnes figurant dans la liste des graciés : les huit membres de la jeunesse du PJD condamnés le 13 juillet dernier à un an à deux ans de prison ferme, pour apologie du terrorisme. Un procès qui a fait suite à une enquête ouverte conjointement par les anciens ministres de l'Intérieur et de la Justice, Mohamed Hassad et Mustapha Ramid, au sujet d'internautes s'étant réjouis de l'assassinat de l'ambassadeur russe à Ankara, Andrei Karlov, le 19 décembre.