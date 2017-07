Perfect Look ouvre son 2ème institut de beauté à Marrakech

Chez Perfect Look, la perfection et le luxe n'ont jamais été une affaire d'argent et de bourse.

(Cet article est une communication d'entreprise et n'a pas était rédigé par les journalistes Telquel.ma)

Après Casablanca, c'est autour de la ville ocre de recevoir l'un des plus prestigieux instituts de beauté, qui depuis son ouverture n'a cessé de sublimer sa clientèle casablancaise. Aujourd'hui, le tour est venu pour les Marrakchis de gôuter au bien-être, au raffinement, au luxe, aux conseils personnalisés à et l'expertise si singulière qui fait le succès de Perfect Look.

Idéalement situé au coeur de la ville rouge dans le célèbre quartier Hivernage, Perfect Look, offre à sa nouvelle clientèle un espace totalement dédié à la beauté et au bien-être. Parceque chaque femme mérite le meilleur, Perfect Look a pensé à chacune de vous.

Dans un cadre épuré, cosy et invitant à la détente et à l'évasion, le personnel de l'institut de beauté Perfect Look, vous accueille tous les jours de la semaine de 10h à 21h.

Envie de changer de look ou tout simplement vous faire plaisir ? Une seule et unique adresse désormais à Marrakech.

Un personnel aux petits soins, un service irréprochable, des produits haute gamme et des équipements dernière génération à la portée de toutes les bourses.

De la simple manucure à la mise en beautés des mariées, Perfect Look vous propose une large palette de services et prestations pour petites et grandes occasions.

- Beauté des mains et des pieds

- Beauté et soins des cheveux

- Lissage et Kératine

- Rituels Hammam

- Massages corporels du relaxant à l'amincissant en passant par le tonifiant

- Bar à ongles

- Bar à sourcils

- Espace esthétique

- Espace mariées avec divers packs...

Adresse : 6 Avenue Moulay El Hassan 1, Immeuble La Paix, 2ème étage, quartier Hivernage-Marrakech

Repère : (Rond-point Berdai).

Tel : 05.24.44.94.80

Facebook : Perfect LOOK Marrakech