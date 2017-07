Les premières images de "Volubilis" le nouveau film de Faouzi Bensaïdi

A quoi ressemble Volubilis le quatrième long métrage de Faouzi Bensaïdi qui sort fin 2017 au Maroc ? La réponse en images.

Après six longues années d'absence, le cinéaste Faouzi Bensaidi revient aux devants de la scène avec un quatrième long-métrage Volubilis. Et c'est au Venice Days Film Festival que le film sera projeté en avant première. Cette événement consacré au cinéma indépendant organisé en marge de la prestigieuse Mostra de Venise se tiendra du 30 août au 9 septembre. "Dès l'annonce de la sélection au Venice Days, on a reçu plusieurs demandes d'autres festivals" s'enthousiasme Faouzi Bensaïdi.

Tourné en six mois à Meknès, ville natale du cinéaste, Volubilis retrace une histoire d'amour de Abdelkader un vigile d'un centre commerciale (incarné par Mohcine Malzi) et Malika, femme de ménage. "Les deux personnages appartiennent à une nouvelle main d’œuvre maltraitée par l’économie mondiale et la finance" nous explique Faouzi Bensaïdi. " Je porte un regard sur l’intime mais aussi sur les conséquences de la mondialisation sauvage" ajoute-t-il. Les deux tourtereaux se marient mais un indicent humiliant chambouler leur trajectoire. Après l'avant première à Venise, Volubilus fera donc une tournée d'autres festivals internationaux avant sa sortie officielle prévue pour la fin de l'année 2017.