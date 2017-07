"Ce soir ne sors pas", le nouveau clip de Maître Gims et Lacrim tourné au Maroc

Après le succès de "Petit jaloux" sorti en 2015, le nouveau featuring de Maître Gims et Lacrim, " Ce soir ne sors pas", tourné au Maroc promet de devenir le tube de l’été.

Grosses voitures, danseuses orientales, décor désertique et clubs branchés de Marrakech, le clip réalisé par Nicolas Noël, habitué des vidéos de rap français, est digne d’un film. Il a d’ailleurs déjà dépassé 1,8 million de vues sur YouTube moins de 24h après sa diffusion. Comme à son habitude, Maître Gims est "sapé comme jamais " et Lacrim vit "la Dolce Vita".

Pourquoi le Maroc ? Hormis le fait que ce soit "le plus beau pays du monde", le duo a choisi de tourner son clip dans le royaume pour des raisons pratiques, Maître Gims étant installé à Marrakech et Lacrim étant très attaché à ses racines. Même s’ils nous demandent de ne pas sortir, la rythmique de la chanson et les pas de danse des deux chanteurs nous invitent à faire tout le contraire !