IT Style Make-up s'installe à Rabat !

La marque itStyle makeup, marque italienne de maquillage et de cosmétique professionnelle, s'est installée sur Rabat depuis quelques semaines. C'est une ouverture discrète que fait la marque déjà bien installé dans le monde.

(Cet article est une communication d'entreprise et n'a pas était rédigé par les journalistes Telquel.ma)

ItStyle makeup offre une gamme de maquillage et cosmétiques réalisés en Italie et enrichis de tous les accessoires nécessaires pour en valoriser l'usage simple et intuitif.

Le Made in Italy et l'expérience dans les secteurs du maquillage, du cosmétique, de la beauté et du luxe sont la base des points de vente itStyle, dans lesquels toute femme trouve sa dimension pour choisir produits, couleurs et accessoires innovants et pour découvrir toujours de nouvelles manières de valoriser son charme naturel et la beauté et l’éclat de sa peau.

ItStyle, est une gamme make-up en perpétuelle évolution, étudiée pour offrir à chaque femme et à chaque illustration féminine les meilleurs choix pour exprimer sa personnalité propre.

IT STYLE assure sa présence sur le marché marocain depuis l'année 2016 actuellement avec 2 points de vente (Rabat Agdal et Oujda) et 2 en cours d'ouverture à Casablanca (Quartier Racine et Marina Mall).

L'enseigne étant en master franchise donne la possibilité d'affiliation sur tout le territoire Marocain.