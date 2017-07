Tensions entre le RNI et le PJD au sujet de la mission d'information sur les prix des hydrocarbures

Le RNI a demandé le report de la constitution d'une mission d'information consacrée au secteur des hydrocarbures.

La commission des finances a mis en place depuis quelques semaines une mission d'information consacrée au secteur des hydrocarbures. Constituée à l'initiative du PJD, cette mission a pour objectif de s'informer sur les pratiques commerciales ainsi que les prix qui y sont pratiqués.

Lire aussi: Une mission parlementaire pour enquêter sur le prix des hydrocarbures?

Akhbar Al Yaoum annonce dans son édition du mardi 25 juillet que des parlementaires du RNI - dont le patron Aziz Akhannouch est également à la tête Afriquia SDMC, le leader du secteur des hydrocarbures - ont tenté de retarder la formation de cette mission.

Lire aussi: Lahcen Daoudi sur les hydrocarbures: "On ne pouvait pas à la fois éteindre le feu et sauver les meubles"

L'information relayée par nos confrères d'Akhbar Al Yaoum nous a été confirmée par une source au sein de la commission des finances. "Selon l'article 63 du règlement intérieur de la chambre des représentants, nous devions avoir l'aval du bureau de la Chambre. Ce que nous avons obtenu. Une fois que Habib El Malki nous a donné son feu vert, nous nous sommes réunis au sein de la commission des finances et c'est là où des membres du RNI ont tenté de faire barrage au projet", nous confie notre interlocuteur. Il ne nous en dira pas plus sur la manoeuvre des députés RNI.

"Leur tentative n'a pas fonctionné et le président de la commission des finances a demandé à chaque groupe parlementaire de proposer les personnes qui feront partie de la mission d'information", ajoute notre source. Les groupes parlementaires disposent d'un délai de 10 jours pour faire leurs propositions. Selon nos informations,les 13 membres qui feront partie de la mission seront désignés le 31 juillet prochain.

Lire aussi : Prix des hydrocarbures: Daoudi convoque les opérateurs

"Nous ne nous sommes jamais opposés à la formation de la mission d'information sur les hydrocarbures. Ce sont de fausses informations", nous affirme de son côté Taoufik Kamil, président du groupe parlementaire du RNI-UC.

"Nous avons demandé le report du bureau de la commission des finances, car le PJD a voulu réunir le bureau sans informer les autres partis. Nous l'avons su à la dernière minute alors que le règlement intérieur exige que les parlementaires soient informés au moins 24 heures avant", nous précise-t-il.

Selon Taoufik Kamil, le représentant du groupe RNI-UC au sein de la commission des finances était à Azilal et ne pouvait pas participer à la réunion. C'est la raison pour laquelle son groupe a demandé le report, qui leur a d'ailleurs été refusé. "Finalement, j'ai assisté moi-même à la réunion et j'ai participé au débat autour de la mission d'enquête que nous soutenons", affirme Taoufik Kamil.

Notre interlocuteur au sein du parti de la colombe déplore que le PJD ait fait cavalier seul sur ce dossier des hydrocarbures. "Toutes les décisions et actions se font dans le cadre de la majorité dont le PJD est le coordinateur au sein du parlement. Nous n'avons pas compris pourquoi sur ce dossier il a exclu non seulement le RNI, mais aussi tous les autres partis de la majorité", poursuit notre interlocuteur.

Lire aussi : Enquête. Prix des carburants: A qui profite la libéralisation ?

Interrogé sur l'implication d'Aziz Akhannouch dans le secteur des hydrocarbures, Taoufik Kamil n'y voit aucun conflit d'intérêts ni de source de gêne pour lui et les parlementaires. "Nous n'avons aucune appréhension par rapport à ce point. Nous jouerons notre rôle et nous participerons à la mission d'information et aviserons le rapport que validera le bureau de la mission", insiste le président du groupe parlementaire du RNI-UC.