L'association des avocats du Maroc demande la libération des détenus du Hirak

L'Association des barreaux des avocats du Maroc (ABAM) a exprimé sa solidarité avec les revendications du mouvement de contestation du Rif et demandé la libération des détenus. Cet appel intervient après une réunion du bureau de l'ABAM ce week-end à Al Hoceïma.

L'Association des barreaux des avocats du Maroc (ABAM) a appelé, dans un communiqué publié à l'issue de la réunion de son bureau ce week-end à Al Hoceïma, à libérer les détenus du Hirak. L'ABAM, que préside le bâtonnier Mohamed Akdim, a exprimé par la même occasion sa solidarité avec les revendications "économiques, sociales et culturelles" du Rif et du reste des régions du Maroc et a demandé à accélérer l'examen des dysfonctionnements relevés dans les projets de développement.

L'ABAM relève au passage plusieurs dépassements dans la gestion des manifestations du Rif et des vices de procédure sans donner plus de précision. Les avocats du Maroc invitent dans ce sens les autorités à délaisser l'approche sécuritaire, à arrêter la série d'interpellations et à libérer les détenus. L'Association, qui a également appelé à la stricte application de la loi, a demandé aux autorités de ne pas empirer les souffrances des familles en incarcérant les manifestants loin des villes où ils ont été interpellés. Une allusion claire aux familles de Nasser Zafzafi et Silya Ziani entre autres obligées de faire le déplacement entre Al Hoceïma et Casablanca.