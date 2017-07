Inauguration du ROOFTOP du KENZI SIDI MARROUF HOTEL

(Cet article est une communication d'entreprise et n'a pas était rédigé par les journalistes Telquel.ma)

Découvrez vite LE ROOFTOP du Kenzi Sidi Maarouf Hotel. Un concept exclusif à Casablanca : une piscine à ciel ouvert surplombant la ville.

Détendez-vous tout l’été à la piscine azure installée sur le toit du KENZI SIDI MAAROUF HOTEL. Une oasis surprenante avec une vue urbaine à couper le souffle pour savourer des tapas exotiques et déguster des cocktails rafraichissants dans un décor design et relaxant. Soyez au TOP cet été.

Au menu drinks and tapas with a view. En d’autres termes, des mets savoureux, des boissons innovantes et la ville sous une différente perspective. C’est une expérience que vous allez vouloir partager avec impatience. Viviez Casablanca différemment cet été, loin du brouhaha du la ville Rendez-vous vite au Rooftop pour des journées au bord de la piscine et des soirées au TOP de Casablanca.

Informations et Réservations : [email protected]

05 22 28 27 27