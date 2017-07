Careem célèbre le 5ème anniversaire de sa fondation

Careem souffle sa 5ème bougie ! Fêter ses 5 ans représente, pour le leader de la mise en relation par une application pour smartphone des chauffeurs privés et leurs clients, une importante consécration compte tenu de ses nombreuses réalisations. Careem est aujourd’hui une véritable success story. Ces réalisations se sont traduites par la facilitation du transport pour plus d’1 million de personnes. Careem a par ce biais révolutionné le secteur de transport dans la région.

Au cours des 5 dernières années, Careem a enregistré un pourcentage de progression de l’ordre de 30% sur une base mensuelle. A tel point que la start-up est parvenue, depuis sa création, à élargir son champ d’activité à pas moins de 8 villes dans la région du Moyen Orient, Afrique du Nord, Turquie et Pakistan. Careem est, de plus, devenue l’une des start-up régionales qui ont le plus réussi. Aujourd’hui, elle est devenue un exemple pour toutes les autres start-up de la région. Careem prévoit en fonction du volume de ses investissements et de sa valeur actuelle de marché, elle qui a obtenu le titre Unicamel, poursuivre sa collaboration avec les principales entreprises nationales et internationales à travers l’échange mutuel d’investissement et d’expertises pour porter sa valorisation à 1 milliards de dollars.

Dans une déclaration à l’occasion de cet anniversaire, le président exécutif et associé fondateur de la société Careem, Mudassir Sheikha se dit «fier de ce qu’a pu réaliser l’entreprise au cours des 5 dernières années puisque nous sommes parvenus à faciliter à travers tout ce que nous proposons comme services la vie de nombreux individus. Et cela n’est que le début». Et d’ajouter: «Ce succès nous donne davantage de motivation pour atteindre le leadership partout où nous sommes présents dans les 5 prochaines années, avec comme ambition de proposer le service sans chauffeur et ainsi faire de Careem, une compagnie mondiale à travers la R&D».

Sheikha poursuit «Nos capitaines sont l’ossature de notre société. ils sont essentiels pour fournir la meilleure qualité et expérience à nos clients. Je veux justement profiter de l’occasion pour les associer pour avoir fait de Careem, l’application la plus plébiscitée par les gens dans la région tout au long de notre histoire».

Dans le cadre des célébrations de son 5e anniversaire, et dans une démarche de gratification de ses capitaines, Careem a lancé une campagne pour leur rendre hommage et leur donner le sourire durant cette semaine d’anniversaire avec la complicité de ses clients.

Pas moins de 250.000 capitaines collaborent avec Careem. La majorité d’entre eux travaillent exclusivement avec l’application. De quoi permettre à l’entreprise d’étendre sa présence dans de nouvelles villes et se renforcer dans les marchés dans lesquels elle est déjà établie.

Compte tenu des engagements à utiliser les technologies et la recherche pour redéfinir les standards de l’expérience du transport dans la région du Moyen Orient et en dehors, Careem veut créer une véritable révolution dans le monde du transport. Elle concentre ses efforts sur le renforcement de sa capacité d’innovation et d’investissement dans l’avenir pour créer un service continue pour les communautés qu’elle dessert.

Depuis son lancement en juillet 2012, Careem garantit des services de transport confortables à plus de 10 milliards utilisateurs dans les différents pays de la région. La société répond actuellement aux besoins de ses clients dans plus de 80 villes dans 13 pays. Careem est parvenue à maintenir son développement et son innovation tout au long de ces 5 années d’existence puisqu’elle propose des services uniques dans leur genre dans la région. Il y a la reconnaissance faciale du capitaine pour assurer la sécurité des usagers ou encore la possibilité du paiement par espèce, ou même l’utilisation de véhicules spécifiques pour les personnes à mobilité réduite ou munis de sièges pour bébés et plus encore. Careem est devenue, en parallèle, parmi les investisseurs les plus engagés en matière de protection de l’environnement dans la région. Elle vient d’ailleurs de consacrer une enveloppe de 500.000 dollars pour des projets environnementaux en Egypte.

Le succès fulgurant de Careem est considéré dans la région comme une source de financement supplémentaire. La société a justement ouvert son capital en décembre 2016 à des investisseurs parmi les plus connus dans les monde: Rakuten, Kingdom Holding, et Daimler AG. Elle entre ainsi dans le cercle fermé des entreprises dans lesquelles ont été investis 1 milliard de dollars. Careem est ainsi considérée comme l’unique société au Moyen-Orient qui intègre cette liste.

En conclusion, Sheikha pense que «nous vivons actuellement dans une époque où les start-up technologiques attirent les investisseurs du monde entier, cela induit l’introduction davantage d’innovation sur le marché. De quoi permettre de réaliser la transformation escomptée dans l’exercice de nos activités et dans la modernisation de la région».