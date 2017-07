Les eaux minérales Al Karama, filiale du groupe Ynna Holding lance un nouveau format pour sa marque« Amane Souss »

Amane Souss, innove et lance un nouveau format original de 2L sur le marché Marocain pour compléter sa gamme. Depuis son lancement en 2015, Amane Souss a misé sur 2 formats afin d'optimiser la production et ainsi offrir un produit à des prix compétitifs sur le marché marocain. Après le succès des formats 5 et 3 litres, l'entreprise mise encore une fois sur l'originalité et lance le 2 litres.

Avec plus de 7% de part de marché (Ain soltane et Amane) et plus de 40 millions de DH pour le dernier investissement à Agadir, Al karama pense un nouveau format pour sa marque Amane Souss, pour compléter ainsi sa gamme et répondre au besoin grandissant des ménages.

Aujourd'hui la consommation d'eau a évolué à 20 litres/ habitant au Maroc ce qui justifie la volonté du fabriquant d'élargir son offre.

Amane Souss 2L, vient répondre aux diverses demandes d'eau embouteillée en format familial, au prix abordable, et surtout facilement transportable. La consommation journalière d'eau recommandée étant de 2 litres, cette nouvelle bouteille permet également au consommateur de réguler son apport quotidien.

La couleur bleu azur sur laquelle a misé Al Karama permet une meilleure et plus longue conservation de l'eau car la protège d'avantage des ca􀀇ons UV du soleil.

Avec sa légèreté, Amane Souss est recommandée pour les femmes enceintes et bébés.

Ce format sera disponible dans les GMS et circuit traditionnel à partir du 1er Aout 2017 à un prix compétitif.

Les eaux minérales Al Karama en quelques chiffres: