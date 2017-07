Hirak : La HACA épingle la SNRT, Médi1 TV et Med Radio

La HACA a rendu publiques trois décisions relatives au traitement médiatique du Hirak par deux chaînes de la SNRT, Médi1 TV et Med Radio.

Le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle relevant de la Haute autorité de la communiation audiovisuelle a fait état de trois décisions concernant la couverture médiatique du Hirak, d'après Yabiladi. Ces décisions concernent les chaînes Al Aoula et Tamazight de la SNRT, Médi1 TV et la radio casablancaise Med Radio.

La HACA déclare que « la SNRT a enfreint les dispositions légales et règlementaires en vigueur [et] décide d’adresser un avertissement à la SNRT», indique-t-on. L'instance «ordonne la notification de la présente décision à la SNRT, ainsi que sa publication au Bulletin Officiel». La HACA a pris les même dispositions à l'égard de Médi1 TV.

Les chaînes citées avaient diffusé le 27 et 28 mai des images d’affrontements entre supporters du Wydad Casablanca et du Chabab Rif Al Hoceima pour illustrer la lecture d’un communiqué du procureur général du roi à Al Hoceima annonçant l’arrestation de 20 manifestants du Hirak. Pour le CSCA, la diffusion de ces images «met ces journaux d’informations en non-conformité avec les exigences légales et règlementaires en vigueur en la matière».

L'autre décision concerne Med Radio, particulièrement l'émission de Mimoun Dribi. Selon Yabiladi, "une demande d’explication a été adressée à la radio casablancaise et une réponse est parvenue le 23 juin dernier". La HACA estime que «l’invité de l’émission a tenu des propos à connotation péjorative et dégradante pour la dignité humaine (…), et ce, sans l’intervention de l’animateur de l’émission conformément à l’obligation de maîtrise d’antenne, ce qui rend l’édition de l’émission précitée en non-conformité avec les dispositions légales et règlementaires en vigueur». Par conséquent, la radio a reçu un avertissement de la HACA qui l'a sommée de "diffuser, au début de l’édition de ladite émission qui suivra la notification, la lecture d’un texte d’avertissement".