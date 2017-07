Un marocain a fait chanter Despacito à Donald Trump

En mixant des extraits de discours de Donald Trump, un youtubeur marocain a fait chanter le tube à succès Despacito au président américain.

Maestro Ziikos, le youtubeur spécialiste du remix et des parodies de chanson par les célébrités, a récidivé. Après avoir fait chanter Shape of You d'Ed Sheeran à Barack Obama (la vidéo a recueilli plus de 8 millions de vues), le marocain a fait interpréter le tube mondial "Despacito" par le chef d'Etat américain. Publiée le 15 juillet, la vidéo a été regardée plus de 535.000 fois.

"J'ai reçu plusieurs suggestions pour faire chanter Despacito à Donald Trump, et je me suis d'abord dit : "Non, c'est impossible" et quelques semaines plus tard je me suis dit "essayons ça". Voici le résultat". Hilarant.