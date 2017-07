Faouzi Lakjaâ désigné 3e vice-président de la CAF

L'homme fort du football marocain a maintenu son poste de président de la commission des finances.

Le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Faouzi Lekjaâ, a été désigné 3e vice-président de la confédération africaine de football (CAF), à l'issue d'une réunion vendredi 21 juillet du comité exécutif de l'instance continentale. Cette décision a été prise après le changement de la loi fondamentale de la CAF, qui a ajouté le poste de 3e vice-président à l’organigramme de l'instance africaine. Faouzi Lakjaâ a conservé par ailleurs son poste de président de la Commission des finances de la CAF.

Faouzi Lekjaâ gagne des galons au sein de l’instance continentale du football, car cette nouvelle responsabilité qui lui a été confiée intervient quelques mois seulement après son élection au comité exécutif de la CAF. Pour rappel, en mars dernier Faouzi Lekjaâ a réussi la prouesse de déloger l'Algérien Mohamed Raouraoua du poste de membre du comité exécutif de la CAF et représentant de l'Afrique du Nord durant la 39e assemblée générale de l'organisation continentale qui s'est déroulée en Éthiopie à Addis-Abeba.

La réunion du comité exécutif qui a élu Lekjaâ en tant que 3e vice-président a été tenue à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire de la CAF tenue à Rabat. Cette dernière a été précédée les 18 et 19 juillet par les Journées africaines du football, symposium continental organisé en présence de grands noms du football, à savoir le président de la FIFA l'italien Gianni Infantino, et des stars de la discipline comme l'Algérien Rabah Madjer, les Camerounais Patrick Mboma et Samuel Eto'o, le Nigérian Jay-Jay Okocha, le Ghanéen Abedi Pelé, ou encore le Zambien Kalusha Bwalya.

