Tramway de Casablanca: quatre majors en concurrence pour le matériel roulant

Alstom Transport, Bombardier - CAF, Skoda Transportation, et CRRC Zhuzhou Locamotive, ont soumis des offres pour fournir le matériel roulant pour les lignes T3 et T4 de tramway de Casablanca.

Les chantiers des extensions du réseau de tramway de Casablanca avancent selon le calendrier fixé, annonce un communiqué de Casa Transport ce vendredi 21 juillet. La société de développement local a procédé jeudi, en séance publique, à la réception et à l’ouverture des dossiers administratifs et techniques, relatifs à la fourniture du matériel roulant des lignes T3 et T4. Pour rappel, l’appel d’offres a été lancé début 2017.

Casa Transport annonce que quatre concurrents ont déposé leurs dossiers de candidatures. Il s'agit du français Alstom Transport, du groupement hispano-canadien Bombardier - CAF, du Tchèque Skoda Transportation et enfin de l'opérateur chinois CRRC Zhuzhou Locamotive.

L’appel d’offres porte sur l’acquisition d’une tranche ferme de 100 rames et d’une tranche conditionnelle de 20 rames. La réception des premières rames de cette nouvelle commande devrait avoir lieu durant le premier semestre 2020, car elles serviront pour les besoins des lignes T3 et T4 (longueur globale de 28 km) et dont les dates de mise en service sont prévues pour fin 2021 et fin 2022, explique le communiqué.

L’adjudication de cet important marché est prévue au mois de décembre 2017.