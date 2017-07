VIDEO : France 2 dévoile un trailer de son documentaire consacré à Moulay Ismail

En attendant la diffusion jeudi soir de l'épisode de "Secrets d'histoire" sur le sultan Moulay Ismaïl, France 2 a dévoilé la bande annonce du documentaire

France 2 a dévoilé une bande-annonce de 45 secondes de l'épisode de "Secrets d'histoire" sur la vie et le règne du sultan alaouite Moulay Ismaïl, qualifié de "Roi-Soleil des mille et une nuits" par le présentateur de l'émission, Stéphane Bern.

Rdv Jeudi 20h55 @France2tv @secretshistoire INÉDIT @bernstephane au Maroc. Portrait de Moulay Ismaïl, le Roi-Soleil des mille et un nuits pic.twitter.com/icVcX4uSWB — Secrets d'Histoire (@secretshistoire) 16 juillet 2017



Le documentaire partira sur les traces du sultan Moulay Ismaïl, et sillonnera les villes impériales de Fès et Marrakech, en s'arrêtant à Rabat et Meknès, que le monarque avait choisi comme capitale de son royaume.

Rendez-vous jeudi 20 juillet à 19h55 (heure marocaine) sur France 2.