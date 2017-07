Hassad exige des enseignants des "tenues correctes"

Le ministre de l'Enseignement a envoyé une circulaire à l'ensemble des académies du royaume demandant aux enseignants de soigner leur apparence.

Mohamed Hassad a adressé ce mardi 18 juillet une circulaire à l'ensemble des académies appelant les enseignants, ainsi que les inspecteurs, les inspecteurs généraux chargés des affaires éducatives et administratives, les directeurs des académies régionales, des centres de formation et des établissements scolaires à s'habiller correctement dans les lieux de travail.

Le ministre donne plus de précisions sur la nature de la tenue, en recommandant aux enseignants de mettre "une blouse blanche" pendant les cours, "comme dans d'autres métiers nobles dans d'autres secteurs", détaille la circulaire de Mohamed Hassad.

Le texte précise que le but est de rendre les enseignants "plus présentables et respectables" afin qu'ils soient "le bon exemple pour les élèves" et d'encourager ces derniers à mettre une tenue unifiée.

Mohamed Hassad précise que la circulaire est valable aussi bien pour les fonctionnaires chargés de l'éducation et la formation que pour les responsables administratifs du ministère dans toutes les académies et les délégations.