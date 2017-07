Un tiers de touristes en plus pour Ouarzazate

La porte du désert, chef-lieu de la région Draâ-Tafilalet, a accueilli près de 130.000 touristes durant les cinq premiers mois de l'année, soit une progression de 34% par rapport à la même période en 2016, bien au-dessus des 9% enregistrés pour l’ensemble du Royaume.

+24% pour les touristes arrivant de France, +53% pour les arrivées de l’Espagne, 13% pour le Royaume-Uni, 25% pour l’Italie, 42% pour les Pays-Bas... La plupart des marchés émetteurs européens vers la destination Ouarzazate ont connu une embellie durant le premier semestre de cette année, d'après un communiqué du Conseil provincial du tourisme d'Ouarzazate. Mieux, la ville du sud a réussi à convaincre le marché asiatique. En effet, les arrivées des touristes japonais ont connu une progression de 62% alors que le nombre de touristes chinois est passé du néant à près de 7.900 personnes.

Aussi, en termes de nuitées enregistrées, Ouarzazate connaît une progression de 37% par rapport aux cinq premiers mois de 2016, ce qui la place en deuxième position derrière Fès (+38%). Zoubir Bouhoute, directeur du Conseil provincial du tourisme d'Ouarzazate, nous explique les raisons de cette embellie.

Comment pouvez-vous expliquer cette progression ?

La région d’Ouarzazate est une destination qui regorge de grandes potentialités. À titre d'exemple, en plus des sites historiques, kasbahs, et ksours qui continuent d'attirer beaucoup de touristes des marchés classiques, la station solaire Noor est devenue aussi un grand plus pour la région. Aussi, la tenue de la COP 22 à Marrakech et les visites opérées en 2016 à Ouarzazate par les personnalités et la presse ont contribué à mieux faire connaître cette destination.

Ouarzazate a vraisemblablement convaincu le marché chinois. Comment expliquez-vous cela?

C'est la décision royale d'annuler les visas d’accès au Maroc des touristes chinois qui a boosté ce marché. Néanmoins nous pouvons aussi signaler les efforts de promotion déployés par l'ONMT qui a permis à des chaînes de télévision chinoises de visiter le Maroc et Ouarzazate et de faire de très bons reportages sur la destination.

De notre côté, nous avons toujours invité les agences de presse et les médias étrangers, dont une télévision chinoise qui compte plus de 700 millions de téléspectateurs. Ceci a pu aussi contribuer à faire connaître notre destination.

Enfin, qu’en est-il du marché interne ?

Le marché interne a représenté plus de 23% des arrivées globales à fin mai 2017 et plus de 24% des nuitées globales pour la même période. Grâce à l'activité de tournage de films, Ouarzazate est devenue une ville très connue. Aussi, les connexions aériennes entre Casablanca et Ouarzazate, mais aussi les facilités d’accès aux moyens de transport ont contribué à cela.

Une grande partie des Marocains ont envie de visiter cette belle région du Maroc profond, avec certes ses studios, ses kasbahs et ses ksours à visiter, mais surtout un arrière-pays magnifique avec une population hospitalière et un patrimoine immatériel très riche.