Vidéo: Benkirane, ce grand fan d'Oum Keltoum

Une vidéo de l'ancien chef du gouvernement Abdelilah Benkirane poussant la chansonnette fait le buzz sur le web.

On connaissait Benkirane le tribun, celui qui harangue les foules. On connaît moins son côté mélomane, même s'il avait déjà confié sa passion pour le répertoire musical d'Oum Keltoum. Le secrétaire général du PJD est récemment apparu dans une vidéo non datée, confortablement installé dans un fauteuil, en train de reprendre le titre "Al Qalb yaâchak kouli gamil" de la célèbre diva égyptienne. À la fin de la vidéo, il s'assure que sa performance a bien conquis le public.

L'année dernière, le patron du PJD s'était déjà fait remarquer sur une vidéo similaire. Cette fois, il honorait le répertoire de la diva arabe au volant de sa voiture.