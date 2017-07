Stagiaires.ma fête ses 5 ans d’activité et lance une nouvelle version de sa plateforme en ligne

Casablanca, le 04 juillet 2017 – Stagiaires.ma, la première plateforme gratuite de mise en relation entre étudiants et recruteurs, fête sa 5ème année d’activité en lançant une nouvelle version de sa plateforme en ligne. Plus de 200.000 étudiants accompagnés dans leur recherche de stage sur les 6 derniers mois.

Grâce à la nouvelle version du site, Stagiaires.ma permet désormais aux Managers de trouver plus facilement leurs futurs stagiaires. Moins de 7 jours c’est ce qu’il faut à un Manager pour trouver son futur stagiaire contre 3 semaines dans la version précédente.

« Notre engagement avec cette nouvelle version du site Stagiaires.ma, est de permettre aux managers, quelque soit leur fonction, de recruter leur futur stagiaire en moins de 7 jours. Cette nouvelle version de notre application web est un concentré de tout notre savoir en termes d’optimisation du temps de sourcing de stagiaire.» déclare Youssef ELHAMMAL, Directeur Fondateur de Stagiaires.ma

La nouvelle version du site Stagiaires.ma intègre un nouvel algorithme permettant de qualifier les profils des étudiants et de les classer selon leur pertinence et selon le besoin du recruteur. Cet algorithme intègre la notion de fraicheur des profils d’étudiants, prenant en compte la mise à jour de leurs informations et leur assiduité lors des précédents contacts avec les recruteurs.

Les étudiants, quant à eux, disposent de 3 outils pour trouver plus facilement un stage : candidature en ligne aux offres de stage, publication d’une demande de stage et envoi de candidature spontanée aux entreprises partenaires.

Communication RH et Marque Employeur

Stagiaires.ma propose, dans cette nouvelle version, plusieurs outils pour permettre aux grandes structures de communiquer efficacement auprès de la communauté d’étudiants. En souscrivant à l’offre marque employeur, elles disposent non seulement d’une page dédiée à leur entreprise, mais aussi de différentes solutions pour renforcer leur image : diffusion d’actualités, présentation des métiers de l’entreprise, diffusion de vidéos, … Cette offre permet aux grandes structure de cibler plus de 400.000 étudiants au Maroc et l’international.

Plus de 200.000 stagiaires accompagnés sur les 6 derniers mois

Le nombre d’étudiants actifs sur le site Stagiaires.ma a dépassé les 200.000 sur les 6 derniers mois avec une progression de plus de 75 % en comparaison avec la même période en 2016. La plateforme compte aussi plus de 24.000 recruteurs inscrits et 49 écoles partenaires.

A propos de Stagiaires.ma

Stagiaires.ma est un site édité par la société Maroc Stagiaires. La société est spécialisée dans l’accompagnement des entreprises dans leur problématique de recrutement de stagiaires au Maroc depuis mai 2012. Plusieurs solutions en ligne sont proposées aux recruteurs pour leur permettre d’accéder plus facilement aux étudiants à la recherche d’un stage au Maroc.

Une start-up reconnue au Maroc et à l’international

Stagiaires.ma s’est imposée comme un acteur incontournable du marché du recrutement depuis son lancement en 2012 en obtenant de nombreuses distinctions au Maroc et à l’international :

Trophée CJD Awards 2015 catégorie « Engagement Social »

Trophée Gold Solution RH 2014

Finaliste de HubAfrica Award 2014

Finaliste du Webit Startup Challenge 2013 à Istanbul

Demi-finaliste de MIT Enterprise Forum, Qatar 2013 (sur 4000 start-ups de la région)

Start-up de l’année aux Maroc Web Awards.

Lauréat du Réseau Entreprendre Maroc - 3ème prix au concours MHE des jeunes entrepreneurs (sur 50 projets sélectionnés) ;

Trophée Innovation de l’année au DevCom 2012

Finaliste de la compétition de start-ups de l’AMPA en 2013

