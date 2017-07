Mort de George Romero, le créateur des zombies au cinéma

Personnage incontournable du 7e art, George Romero a influencé de nombreux auteurs et cinéastes qui ont multiplié les hommages après l'annonce de son décès. "Triste d’apprendre que mon collaborateur favori et ami de longue date George Romero est mort. George, il n’y aura jamais personne comme toi", a twitté l’écrivain Stephen King, maître du roman d’horreur. Le réalisateur Eli Roth a également salué la carrière du cinéaste, notamment pour avoir "fait face au racisme il y a 50 ans", en confiant le rôle principal de "La nuit des morts-vivants" à un acteur noir, Duane Jones.

Sad to hear my favorite collaborator--and good old friend--George Romero has died. George, there will never be another like you.

