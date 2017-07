Les bienfaits du healthy, la finesse de la gastronomie, la beauté d'un lieu ! Zoom sur le Greenbloom!

Une nouvelle adresse, un restaurant dédié aux fins gourmets à la recherche d'une fine cuisine semi-gastronomique saine alliant gourmandise, fraîcheur et une sélection pointue de produits au service de votre palet et de votre santé.

Situé à Casablanca en plein cœur de Gauthier, un des quartiers prisés de la ville blanche, Le Greenbloom a officiellement ouvert ses portes pour un voyage culinaire emprunt d'expériences nouvelles et de découvertes inédites, le tout dans un cadre architectural recherché.

Un décor qui s'inspire de la nature et qui fait appel à plusieurs éléments, mélangeant dans une parfaite symbiose la noblesse du bois et la force du fer.

L’univers Greenbloom

Etabli sur deux niveaux et proposant plusieurs espaces, l'ambiance cosy et chaleureuse qui y règne vous transportera dans un univers de zénitude et de bien-être pour des instants de partages culinaires qui vous imprégneront d'une sensation de bien-être si singulière, propre aux lieux.

Bien plus qu'un espace de restauration au concept healthy, Le Greenbloom c'est une philosophie, un mode de vie à adopter au quotidien.

La cuisine Greenbloom

Une carte semi-gastronomique pensée, réinventée et signée par le grand Chef cuisinier Rachid Maftouh, ancien jury de l’émission Masterchef, Chef exécutif dans des établissements de grande renommée internationale, qui a été formé au centre de formation du célèbre Chef cuisinier français Alain Ducasse.

Une cuisine tout aussi fine que gourmande où chaque bouchée est une ode aux trésors que nous offre la nature avec ses fruits, ses légumes et ses plantes que le Greenbloom vous fera redécouvrir au travers des plats sains et gourmands à base de produits bio fraîchement cueillis selon la saison avec une sélection de plats sans gluten.

Vous seront proposés des petits-déjeuners à thèmes selon les besoins et envies de chacun, puisqu'au Greenbloom, tout a été pensé pour que votre corps retrouve tonus, force, énergie et vitalité en mangeant sain et gourmand dès le petit matin.

Quant au service du déjeuner, on vous proposera une sélection variée de plats selon votre choix, que vous soyez fins amateurs de viandes ou de poissons, cuisinés au four ou grillés...

Une nouvelle vision de la restauration qui régalera vos papilles et prendra soin de votre santé !

Bienvenue Au Petit Bonheur !

Adresse : 24 rue Mustapha El Manfalouti Gauthier, Casablanca.