Cité Mohammed VI Tanger Tech: El Othmani veut rassurer les investisseurs

Saad Eddine El Othmani a présidé, lundi à Rabat, une réunion consacrée au suivi des étapes de réalisation du projet de création de la Cité Mohammed VI Tanger Tech. Objectif : rassurer les promoteurs avant leur visite de mercredi.

En prévision de la visite de terrain de plusieurs promoteurs mercredi sur le site de la Cité Mohammed VI Tanger Tech, le chef du gouvernement veut rassurer les investisseurs sur la viabilité du chantier. Celle-ci a été remises en question par des révélations de notre confrère du Desk.

Lors d'une réunion organisée ce lundi à Rabat, Saad Eddine EL Othmani a souligné l'importance de ce projet, le premier du genre au Maroc, qui permettrait "d'attirer de grandes entreprises pour investir dans le Royaume", indique un communiqué de la primature.

Une première tranche "en cours d'aménagement"

Othmani est revenu sur les "étapes franchies" par le projet depuis l'annonce de son lancement. Il a ainsi assuré que la première tranche de ce projet, relative au volet industriel, sur une superficie de 500 ha est "en cours d'aménagement et de préparation, conformément aux délais prévus".

Porté par la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, le groupe chinois Haite et BMCE Bank, le projet prévoit l’implantation de 200 entreprises chinoises opérant dans les secteurs de l’aéronautique, de l’automobile ou encore du textile. Les entreprises installées dans la zone, qui s'étend sur 2.000 hectares, devraient y investir 10 milliards de dollars après 10 ans, d'après ce qui avait été annoncé lors de la présentation du projet.

Pour rappel, une enquête du Desk évoque un "fiasco à venir", en se reposant sur des experts internationaux des villes intelligentes qui mettent en doute le "réalisme" d'un projet. "Le projet n’a pas mûri dans l’esprit des décideurs", avait précisé l'auteur de l'enquête à TelQuel.ma.

Des révélations qui n'ont pas manqué de faire réagir les investisseurs. À leur tête, le président de BMCE Bank of Africa, Othmane Benjelloun. Ce dernier a signé une tribune dans laquelle il assure que la mise en oeuvre "est en bonne voie", et soutient que "2.000 hectares de terrain sont identifiés et en cours de cession par l'État aux promoteurs sino-marocains".

Outre la cité Tanger Tech, le chef du gouvernement a également évoqué le plan d'accélération industrielle dont le coup d'envoi a été donné par Mohammed VI, précisant que le programme gouvernemental a fixé à 500.000 le nombre de nouveaux postes d'emploi au cours des cinq prochaines années. Cette réunion s'est déroulée en présence du ministre de l'Industrie, des secrétaires d'État à l'Investissement et au Développement durable.