12 millions de dirhams pour soutenir la Confédération nationale du tourisme

Attendu depuis trois ans, un contrat sera bientôt signé entre le ministère du tourisme et la Confédération nationale du tourisme pour un budget de 12 millions de dirhams. Les détails.

Les concertations entre les professionnels et la nouvelle équipe en charge du Tourisme commencent à payer. Attendus par la profession depuis trois ans, les contrats progrès seront bientôt signés avec le département de Mohamed Sajid. C’est ce que nous explique Fouzi Zemrani, vice-président de la Confédération nationale du tourisme (CNT). « Le contrat vise à sceller un partenariat gagnant-gagnant entre la CNT et la FNIH (La Fédération nationale de l'industrie hôtelière, ndlr )et le ministère du tourisme d'un côté et le ministère des Finances de l'autre », expliquait Zemrani le 14 juillet lors d’une conférence à Casablanca. Le contrat porte sur un budget de 12 million de dirham pour la CNT et de 16 millions de dirhams pour la FNIH.

Comparable aux contrats de performances signés il y a quelques années entre le ministère de l’Industrie et l’AMICA (Association marocaine pour l'Industrie et le commerce automobile), le contrat progrès qui sera signé avec la CNT est « basé sur un engagement du ministère mais également des professionnels sur un plan d’action (…) pour que le secteur puisse se porter mieux », résume lors de la conférence le vice-président de la CNT. « C'est gagnant-gagnant. Quand le ministère met un dirham, la CNT met aussi de son côté un dirham », schématise le voyagiste.

L’idée des contrats progrès, qui remonte à 2014, s’est imposée car « très peu de membres qui participent au budget des différentes associations et fédérations malgré qu’il y ait une loi qui oblige normalement les membres à adhérer à leurs associations et à payer les cotisations », précisait Fouzi Zemrani lors de la conférence de la CNT. « Nous étions prêts à augmenter d’un dirham la taxe de promotion touristique et que ce dirham serait reversé à la fédération. Mais le ministre nous avait proposé les contrats progrès », raconte le voyagiste.