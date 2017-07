Voyage: Cinq globe-blogueurs à suivre

Les blogs-voyage bourgeonnent sur le Net. De quoi donner le tournis à l'aspirant voyageur. Pas de panique ! Voici notre petite sélection (subjective) des 5 blogs utiles à connaître.

Moroccan nomad, voyages à la marocaine

Exit la belle carrière d'ingénieure informatique. Houda Chaloun a tout plaqué en 2014 pour faire un tour du monde. La fièvre du voyage ne la quittera plus et l'amènera jusqu'à fouler les terres glacées de l'Antarctique!

Désormais globe-blogueuse professionnelle, la jeune femme dispense des conseils sur mesure et aborde avec humour l'épineux casse-tête des visas lorsqu'on possède un passeport vert. On sourit forcément à la lecture des "15 avantages à être un voyageur marocain". On y apprend notamment que la darija est une arme anti-kidnapping radicale en Turquie !

www.moroccannomad.com

Island Touch, les îles avec style

On ne saura rien du prénom de cette jeune blondinette qui parcourt le monde depuis 2015 d'île en île. Une seule certitude, Island Touch est le petit blog "spécialiste"à découvrir. Tout part d'une frustration. "Dans les guides de voyage, les îles sont relativement peu documentées car souvent associées au farniente", explique-t-elle.

D'où ce blog épuré, agrémenté de photos grand format finement composées, qui marie à merveille infos pratiques, récits de voyage et lifestyle version Naïades. On aime aussi les quelques conseils lecture de ce blog girly mais pas décérébré.

www.island-touch.com

Petit Globetrotteur deviendra grand

Parce que le monde ne s'arrête (malheureusement) pas de tourner lorsque vous avez des enfants, le blog “Petits globetrotteurs” partage plus de 150 astuces pour voyager sereinement avec vos marmots.

Comment gérer le décalage horaire avec un enfant en bas âge ? Rien de plus simple : le vol de nuit, bien sûr. Un dossier spécial "occuper les enfants sur la route des vacances" est d'un pragmatisme salvateur.

Si les posts se font plus rares ces derniers temps, "Petits globetrotteurs" reste un classique et une mine d'or précieuse. À noter qu'Emilie, aka Maman Globetrotteuse, a publié "le pack anti-stress du parent voyageur" (e.book) que vous pouvez vous procurer sur le site.

www.petitsglobetrotteurs.com

Des photos "wow" !

Immortaliser un coucher de soleil, capturer les mille nuances chatoyantes d'une forêt en automne, tout voyageur se rêve en Yann Arthus-Bertrand. Avec le blog de Madame Oreille alias Aurélie Amiot, le rêve est à portée de clichés.

La blogueuse de 29 ans, ex-retoucheuse photo dans un groupe de presse de luxe, prodigue ses conseils techniques. Des "Astuces simples pour des photos de vacances qui font "wow" aux petites techniquesde retouche sur smartphone avec Snapseed, tout est bon àprendre.

Celle qui "en 2009, n’avai[t] jamais pris l’avion" a fait des voyages "un mode de vie" qui s'est rapidement transformé en success story. Son blog fait aujourd'hui référence dans le petit mondede la blogosphère. Aucune excuse si vous ratez vos photos de vacances, donc !

www.madame-oreille.com

Clo et Kris s'aiment, voyagent et cuisinent

Voici un blog qui éveille vos papilles. Le couple de globetrotteurs "ultra-gourmands" Clo et Kris sont de ceux "qui pensent qu’un pays se découvre aussi par l’assiette". En 2011, les amoureux organisaient leur premier road-trip aux Etats-Unis. Depuis, ils ont découvert plus d'une cinquantaine de pays et autant de petits plaisirs gourmands.

On aime leurs to-do-list du type "New York en 7 pâtisseries". On se surprend aussi rapidement à vouloir mijoter l’intrigant lohikeitto, soupe traditionnelle finlandaise de saumon et de pommes de terre. Le couple partage ses bonnes adresses et le récit de ses aventures. Le site est agréable et les photos appétissantes.

www.evasionsgourmandes.com