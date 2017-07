Rabat accueille la grand-messe du football africain à partir 18 juillet

Le président de la Fifa, Gianni Infatino, et plusieurs grands noms du football africain sont attendus au Maroc où se dérouleront le symposium et l'assemblée générale extraordinaire de la CAF.

Comme annoncé le 8 mai dernier par la Confédération africaine du football (CAF) lors d'une réunion au Bahreïn, Rabat accueille les 18 et 19 juillet les Journées africaines du football. Lors de cet évènement, le Malgache Ahmad Ahmad, fraîchement élu à la tête de l'instance panafricaine, exposera sa vision du développement du football sur le continent pour la décennie à venir.

Les discussions lors de ce symposium porteront également sur les compétitions des clubs africains, la formation des jeunes footballeurs, le marketing des droits télévisés, et l'organisation des prochaines éditions de la Coupe d'Afrique des nations. En effet la CAF prévoit d'ouvrir les discussions sur l'augmentation du nombre de participants à la Coupe d'Afrique des nations qui pourrait passer de 16 à 24.

Le symposium sera marqué par la présence du président de la Fifa, l'Italien Gianni Infantino, des présidents de fédérations africaines, des sélectionneurs nationaux, joueurs et arbitres. À leurs côtés, d'anciennes stars du football africain comme l'Algérien Rabah Madjer, ou encore les Camerounais Patrick Mboma et Samuel Eto'o, le Nigérian Jay-Jay Okocha, le Ghanéen Abedi Pelé, ou encore le Zambien Kalusha Bwalya sont annoncés.

Les noms des chefs d'État Alpha Condé (Guinée) et Ali Bongo (Gabon) ont également circulé dans la presse, mais leur présence n'a pas été confirmée par la Fédération royale marocaine de football. Selon nos confrères du 360.ma, le président gabonais se trouve actuellement au Maroc dans le cadre d'une "visite privée".

Le comité exécutif de la CAF réuni à partir du 20 juillet

Le symposium sera suivi de deux rendez-vous importants: la réunion du comité exécutif de la CAF et l'assemblée générale extraordinaire, respectivement les 20 et 21 juillet à Rabat. Les deux rencontres seront consacrées à la discussion et la validation des recommandations ressorties du symposium, explique un communiqué de la CAF.

La tenue de ces évènements au Maroc survient trois mois après l’élection du président de la Fédération royale marocaine du football (FRMF), Fouzi Lekjaâ, au sein du comité exécutif de la CAF en tant représentant de l'Afrique du Nord. Lors de sa campagne aux allures de tournée diplomatique, Lekjaâ avait conclu une trentaine de partenariats avec des fédérations partenaires à travers le continent. Ces dernières portaient principalement sur le développement du football dans les pays concernés. Une politique développée "parallèlement" à celle menée par le roi Mohammed VI, selon une source proche du président de la FRMF.

