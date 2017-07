LafargeHolcim Maroc Afrique lancera six nouvelles cimenteries sur le continent

La SNI et LafargeHolcim, développeront six nouvelles cimenteries en Afrique dans les deux années à venir. Le tout pour capacité additionnelle de 3 millions de tonnes.

Déjà présent au Bénin, au Cameroun, en Côte d’Ivoire et en Guinée, LafargeHolcim Maroc Afrique (LHMA) lancera six nouveaux projets cimentiers sur le continent. La filiale commune de LafargeHolcim et de SNI a pris cette décision à l'issue d'une "étude stratégique lancée il y a 6 mois", annonce un communiqué de LHMA.

"L’étude menée sur la zone de partenariat a permis d’identifier des gisements considérables de croissance non encore couverts par les projets en cours, tant dans les pays où nous sommes déjà présents que sur un certain nombre de nouveaux marchés", déclare Tarafa Marouane, président du conseil d’administration de LHMA. "C’est pourquoi nous avons décidé de lancer dans les 24 prochains mois six nouveaux projets pour une capacité additionnelle totale de l’ordre de 3 millions de tonnes", poursuit-il.

LafargeHolcim prévoit notamment l’expansion de la capacité actuelle et le développement dans de nouveaux pays. "Notre nouveau broyeur à Abidjan qui rentre en service ce mois-ci avec une capacité d’un million de tonnes est exemplaire de cette démarche", précise le directeur général de LHMA, Emmanuel Rigaux, dans le communiqué de l'entreprise.

"Les marchés où nous sommes présents connaissent à nouveau une croissance sensible en 2017. Nous comptons nous appuyer sur nos unités notamment en Côte d’Ivoire et au Cameroun comme plateformes pour notre développement en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale", conclut-il.