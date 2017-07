Nabil Benabdellah à Al Hoceima pour traiter les maux de l'urbanisme dans la région

Les ministres de l'Habitat et de l'Intérieur ont rencontré à Al Hoceima les élus locaux pour examiner les difficultés liées à la réalisation des projets d'urbanisme dans la région.

Lors d'une réunion avec le gouverneur de la province d'Al Hoceima, en présence du ministre de l'Intérieur Abdelouafi Laftit, et des élus locaux, mardi 11 juillet, Nabil Benabdellah a fait savoir que pas moins de 400 cas représentant des "situations difficiles et complexes" avaient été traités, notamment ceux concernant l’habitat insalubre et les bidonvilles dans les villes d’Al Hoceima et de Targuist.

Le ministre a également fait le point sur les projets d'Al Omrane, financés par son département. Il s'agit de la construction de 5.000 logements sociaux dans la province. Cette opération sera réalisée en collaboration avec des acteurs publics et privés et concernera plusieurs communes.

"Le déplacement à Al Hoceima a permis de s’informer de l’état d’avancement de la 1re tranche et de prospecter de nouvelles zones devant abriter les autres phases", du projet, a déclaré le ministre.