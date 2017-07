La mort tragique de la petite Idya a accéléré le chantier de l'hôpital provincial de Tinghir

La ville de Tinghir va se doter d'un nouveau centre hospitalier. Le ministre de la Santé, El Houcine Louardi, a donné le coup d'envoi vendredi 7 juillet des travaux de construction d'un centre hospitalier provincial (CHP) dans la ville. Le lancement du projet est annoncé trois mois après la mort tragique de la petite Idya âgée de 3 ans, décédée faute de soins après avoir parcouru plus de 500 km entre Tinghir et Fès.

Au ministère de la Santé, on assure que le projet était dans les cartons depuis longtemps, mais on reconnaît qu'un coup d'accélérateur a été donné après la tragédie. "Nous avons accéléré ce projet de construction qui figure dans le budget 2017 du ministère, soit bien avant la disparition tragique d'Idya", nous explique une source au ministère.

Le nouvel hôpital sera doté d’un plateau médico-technique avec un bloc opératoire, des services de stérilisation, de réanimation et de néonatologie, en plus d’un service des urgences, d’un laboratoire et d’une structure de radiologie.

Ce CHP sera construit sur un terrain de six hectares avec une capacité litière de 120 lits. Il comprendra également des services d’hémodialyse, de kinésithérapie et de consultations externes. Le budget total pour la construction de ce nouvel édifice s’élève à 240 millions de dirhams.