Le congrès de l'Istiqlal prévu le 29 septembre

La commission préparatoire réunie le 8 juillet a tranché la date du Congrès. Elle a également fixé le nombre des congressistes pour chaque région.

La date du 17e congrès national du parti de l'Istiqlal a été fixée du 29 septembre au 1er octobre 2017. La décision a été prise lors de la réunion de la commission préparatoire du congrès le 8 juillet dernier, nous confie un dirigeant de l'Istiqlal. Une réunion au cours de laquelle la question de la représentation régionale a également été tranchée.

En effet, les membres de la commission se sont mis d'accord sur la répartition du nombre de congressistes par région. Les militants du Souss et la région de Laâyoune déploraient une répartition non équitable. Ils estimaient que celle-ci "ne prenait pas en considération les résultats du parti lors des dernières élections communales et des législatives", explique notre interlocuteur.

La région du Souss, menée par Abdessmad Kayyouh, membre du comité exécutif du parti à la balance, aura droit à 396 congressistes le 29 septembre prochain. La région de Laâyoune dont le chef de file n'est autre que Hamdi Ould Rchid, opposant à l'actuel secrétaire général Hamid Chabat au sein de l'Istiqlal, participera avec 304 militants durant le prochain congrès.

Par ailleurs, les congrès provinciaux qui précèdent le congrès national débuteront le 15 juillet et se poursuivront jusqu'au 17 septembre.

Ces décisions de la commission préparatoire ont été prises en l'absence de Hamid Chabat, qui s'était rendu le 8 juillet à Fès pour une rencontre où il a réuni les instances de son parti.

