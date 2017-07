Youssef Chraibi (Outsourcia) intègre le tour de table de VotreChauffeur.ma

La start-up VotreChauffeur.ma accueille dans son tour de table Youssef Chraibi, patron d'Outsourcia, et annonce la nomination d'un nouveau directeur général: Alexandre Leroi.

La start-up VotreChauffeur.ma, spécialisée dans les services de véhicule de transport avec chauffeur (VTC), accueille un nouvel actionnaire. Il s'agit de Youssef Chraibi, le patron du groupe Outsouricia. La nouvelle a été annoncée ce lundi 10 juillet par le principal intéressé.

Chraibi rejoint ainsi le tour de table du concurrent de Careem et Uber, lancé en 2015 par Ismaïl Belkhayat et Jawad Ziyat. Et pour cause, contrairement à d'autres entreprises qui ont investi le même créneau, VotreChauffeur.ma a choisi d'aller au-delà de la simple plateforme de mise en relation. "Je suis un fervent utilisateur des VTC. J’ai très tôt privilégié les sociétés possédant des véhicules et des chauffeurs salariés pour des raisons de fiabilité du service et de sécurité à l’inverse des applications se limitant à une mise en relation", explique le patron d'Outsourcia. Les détails financiers de l'opération n'ont pas été précisés.

Votrechauffeur.ma est une société de transport touristique à part entière proposant des véhicules avec chauffeur, accessibles à travers une plateforme de réservation en ligne et un centre d’appels. "À la différence de Careem ou Uber qui sont des plateformes de mise en relation, VotreChauffeur.ma est une véritable société de transport touristique disposant d’un agrément d’exploitation, d’une flotte propre et de chauffeurs salariés", énumère Alexandre Leroi directeur général de l'entreprise, nouvellement nommé à ce poste.

Ce dernier, qui occupait avant le poste de Supply and Corporate Sales Manager de Careem, estime que son entreprise est le seul opérateur du marché "disposant d’une plateforme de réservation en ligne, qui exerce légalement au Maroc avec un agrément officiel".

L'entreprise cherche à se démarquer dans un marché du VTC dominé par Uber et Careem. "VotreChauffeur.ma ne recherchait pas uniquement des ressources financières pour développer son activité. L’arrivée de Youssef Chraïbi dans le tour de table de VotreChauffeur.ma apportera une valeur ajoutée certaine à l’entreprise, notamment dans l’amélioration de son expérience client", explique Jawad Ziyat, cofondateur de la société.

En d'autres termes, l'expertise d'Outsourcia dans la gestion de la relation client à distance sera également mise à contribution pour parfaire l’offre de la start-up et l’aider à se différencier de ses concurrents. La société a entamé ce chantier par une refonte de son application mobile, offrant à l'utilisateur plus d'options. "Elle permet à l’utilisateur de choisir entre une course simple et une mise à disposition, de commander une course immédiate ou à l’avance, de sélectionner différents modes de paiement comme le cash ou la carte bancaire à bord du véhicule, et enfin, de choisir son type de véhicule et son chauffeur", explique-t-on auprès de la start-up.

L'entreprise envisage par ailleurs d’accroître progressivement sa flotte et ainsi proposer de nouvelles gammes de véhicules.