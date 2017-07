VotreChauffeur.ma : Nouvelle levée de fonds, Nouveau Directeur Général et Nouvelle application mobile

VotreChauffeur.ma, la première start up marocaine de véhicules de tourisme accueille dans son tour de table Mr Youssef Chraïbi, Président fondateur du Groupe Outsourcia.

Pour rappel, VotreChauffeur.ma a été cofondée en 2015 par Ismael Belkhayat et Jawad Ziyat, un duo expert en Digital, Tourisme et en Transport. VotreChauffeur.ma a d’abord été lancée à Casablanca avant d’étendre son activité à Rabat.

VotreChauffeur.ma est la seule société de transport touristique au Maroc à proposer des véhicules avec chauffeur, accessibles à travers une plateforme de réservation en ligne et un centre d’appels, disponible 24h/24 et 7J/7, 365J/365.

Cette plateforme de réservation en ligne permet un accès simplifié, direct et sans intermédiaire au service de transport VotreChauffeur.ma. Les clients peuvent ainsi réserver leurs courses sur internet, via le centre d’appels ou par le biais de leur smartphone.

‘VotreChauffeur.ma ne recherchait pas uniquement des ressources financières pour développer son activité. L’arrivée de Youssef Chraïbi dans le tour de table de VotreChauffeur.ma apportera une valeur ajoutée certaine à l’entreprise, notamment dans l’amélioration de son expérience client’ affirme Jawad Ziyat, co-fondateur de la société.

‘C’est à l’occasion de mes déplacements professionnels réguliers en France que j’ai découvert à partir de 2012, le monde des VTC, dont je suis un fervent utilisateur. J’ai très tôt privilégié les sociétés ayant des véhicules propriétaires et des chauffeurs salariés pour des raisons de fiabilité du service et de sécurité à l’inverse des applications se limitant à une mise en relation. Avec ce même modèle économique au Maroc, une croissance forte et une rentabilité à très court terme, VotreChauffeur.ma dispose clairement de tous les atouts pour devenir un leader local dans ce domaine. ’ assure Youssef Chraïbi.

VotreChauffeur.ma, intègre un nouveau Directeur Général, Alexandre Leroi, qui a fait décoller Careem au Maroc.

Alexandre Leroi, ex Supply and Corporate Sales Manager de Careem est nommé Directeur Général de VotreChauffeur.ma. Formé dans les rangs de l’unicorne Dubaïote, Alexandre Leroi a pour mission de de faire de VotreChauffeur.ma un leader national. ‘A la différence de Careem ou Uber qui sont des plateformes de mise en relation, VotreChauffeur.ma est une véritable société de transport touristique disposant (i) d’un agrément d’exploitation, (ii) d’une flotte propre et (iii) de chauffeurs salariés. Parmi les 3 opérateurs disposant d’une plateforme de réservation en line, VotreChauffeur est la seule entreprise qui exerce légalement au Maroc avec un agrément officiel. Avec le boom du secteur des VTC au Maroc, il m’a semblé opportun de rejoindre l’aventure de VotreChauffeur.ma alors qu’elle en est qu’à ses débuts. » témoigne Alexandre Leroi.

VotreChauffeur.ma , lance la version 2 de son application mobile et étend sa flotte.

Avec plus de 20.000 téléchargements et inscriptions, VotreChauffeur est aujourd’hui une application mise en avant par l’App store de Apple et le Play store d’Android. La version 2 de l’application VotreChauffeur.ma permet à l’utilisateur de choisir entre course simple ou mise à disposition, de commander une course immédiate ou à l’avance, de sélectionner différents modes de paiement comme le cash ou la carte bancaire à bord du véhicule, et enfin, de choisir son type de véhicule et son chauffeur. L’application permet alors de suivre le déplacement du chauffeur jusqu’à son arrivée au point de départ du client.

‘J’étais alors consultant au BCG quand je me suis rendu compte qu’il n’existait pas de société au Maroc capable d’assurer un service de transport de qualité. C’est alors que j’ai une l’idée de créer un service où l’utilisateur peut choisir son type de véhicule et son chauffeur directement depuis une application et d’éviter alors toute mauvaise surprise. Tous nos véhicules sont équipés de Wifi. Les chauffeurs sont habillés de façon élégante, vous ouvrent la porte et vous proposent des journaux et de l’eau. Un service sur mesure au départ de Casablanca et Rabat et à destination de toutes les villes du Maroc’ nous confie Ismael Belkhayat, co-fondateur de la société.

Aujourd’hui le succès de VotreChauffeur nous pousse à accroitre notre flotte progressivement et de proposer de nouvelles gammes de véhicules, pour lesquelles nous sommes souvent sollicités.

(Cet article est une communication d'entreprise. Il n'a pas été rédigé par les journalistes de Telquel.ma)