La nouvelle carte du restaurant LE POSEIDON

Les relations amicales entre le Maroc et la France sont anciennes et plus particuliérement encore les relations avec l'Alsace, toutes deux, terres et terroirs, de produits et de bonne chére, et ainsi, il a été presque naturel que l'Amphitrite Palace Beach Hotel se rapproche des ETOILES D'ALSACE pour obtenir des conseils avisés pour la mise en place de la nouvelle carte de son restaurant "Le Poseidon".

En effet en 1985, quelques chefs étoilés du Bas-Rhin sous l'impulsion de Fernand Mischler (Cheval Blanc à Lembach) fondent un premier groupement qui aura une visée purement économique puisqu'il permettera de mieux organiser les achats de ses membres au marché de Rungis à Paris.

En 1991, la diaspora alsacienne de Val d'Isére propose à ces chefs d'exploiter un restaurant VIP à Val D'Isere à l'occasion des Jeux Olympiques d'Hiver à Albertville. Ce projet est gigantesque, il s'agit de servir quotidiennement 1000 couvertes, du petite dejeuner au diner, et de tenir le grand open bar du site.

C'est pour faire face à cet evenement que les chefs étoilés d'alsace créent l'association des ETOILES D'ALSACE !

Au fil des années, les ETOILES DE L'ALSACE se sont etoffées de nouveaux membres et aujourd'hui elles peuvent se targuer de regrouper 38 établissements : 28 restaurants pour lesquels les valeurs de la gastronomie francaise sont essentielles et 10 des meilleurs Maitres Artisans de la boucherie-charcuterie-traiteur, de la boulangerie, de la patisserie et de l'affinage de fromages de la région d'Alsace.

Forte de ses compétences, l'associations des ETOILES D'ALSACE est devenue un partenaire priviligié du Conseil Régional d'Alsace, et participer aux actions de promotion orchéstrées par le Comité Régional du Tourisme.

C’est ainsi que Chef Michel Husser, un des membres fondateur de cette association, a pris en charge la mission de conseils auprès du Chef Fahd Souaadi du restaurant LE POSEIDON à l’hôtel Amphitrite Palace.