Nasser Zafzafi entendu par le juge d'instruction ce lundi

Nasser Zafzafi comparait ce lundi 10 juillet devant le juge d'instruction dans le cadre de l'enquête approfondie.

Le leader de la contestation du Rif est entendu à l'écriture de ces lignes ce lundi 10 juillet par le juge d'instruction de la Cour d'appel de Casablanca.

Plusieurs journalistes et des avocats de la défense, notamment Me Mohamed Ziane, Me Isaac Charia et Me Rachid Bellali, attendent que le juge ait terminé d'entendre leurs clients dans le cadre de l'enquête approfondie. La rencontre se tient à huis clos, comme le prévoit la loi, nous assurent sur place les avocats de la défense.

Arrêté et placé en détention depuis fin mai pour avoir interrompu le prêche d'un imam, Nasser Zafzafi fait face à de lourdes accusations notamment "atteinte à la sécurité intérieure".

