Fès: 572 millions dirhams pour rénover le Palais Jamai

L'ONCF a enfin reçu le feu vert pour la réfection du Palais Jamai. Il a été autorisé, à cette fin, à créer une société anonyme dotée d'un capital de 10 millions de DH.

Fermé depuis fin 2014, le Palais Jamai, célèbre palace de Fès, pourra être rénové et réexploité. En vertu d'une décision parue au Bulletin officiel du 6 juillet, la société ferroviaire nationale, dirigée par Mohamed Rabie Khlie, a été autorisée à se doter d'une société anonyme dénommée "Palais Jamai S.A".

Avec un capital social de 10 millions de dirhams, cette société devra reconstruire, équiper et exploiter cet hôtel. La décision parue au Bulletin officiel a été cosignée par le chef de gouvernement et le ministre des Finances. Son objectif est de donner une nouvelle vie à ce palace pour en faire un établissement hôtelier selon des normes identiques à celles de La Mamounia à Marrakech et Michlifen près d'Ifrane.

Les travaux nécessiteront quant à eux un budget global de 572 millions de dirhams, dont 40% de fonds propres et 60% financés par des crédits bancaires. Mais si rien n'est dit dans cette note sur la date exacte du lancement du chantier, le texte précise que la société Palais Jamai S.A sera bénéficiaire dès 2023.

Au terme des travaux de reconstruction, le célèbre palace fassi comptera 31 suites et 60 nouvelles chambres, en plus des dépendances.