Hirak: le PJD demande des explications à Laftit au Parlement

Les groupes parlementaires du PJD ont décidé de demander des explications au ministre de l'Intérieur au sujet de la répression de la manifestation pro-Hirak de samedi.

La direction du PJD a donné son feu vert à ses deux groupes au Parlement (Représentants et Conseillers) pour poser des questions d'actualité au ministre de l'Intérieur concernant l'intervention des forces de l'ordre, samedi soir, pour disperser une manifestation de solidarité avec le Hirak du Rif.

"La réaction des forces de l'ordre était disproportionnée", affirme un élu islamiste qui rappelle que ladite intervention s'était soldée par de graves blessures pour certains manifestants dont l'avocat Abdelaziz Nouidi.

Pour rappel, le procès des militants du Hirak du Rif commence demain lundi 9 juillet. Selon le comité de défense des contestataires, la lettre attribuée à Nasser Zafzafi sera au menu de cette première audience à la Cour d'appel de Casablanca, nous explique un des avocats de la défense.

Nasser Zafzafi et Co. sont défendus, pour le moment, par un collectif regroupant plus de 100 avocats de divers barreaux du Royaume.