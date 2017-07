Automobile et aéronautique: signature de 17 conventions pour 2,4 milliards de dirhams d'investissement

Un montant global de 2,4 milliards de dirhams d'investissements et la création de 14.230 emplois. C'est ce qui ressort des 17 conventions signées le 6 juillet par Moulay Hafid Elalamy dans les secteurs de l’automobile et de l’aéronautique.

Devant générer un chiffre d’affaires de 7,62 milliards de dirhams, les 17 conventions d'investissement ont été signées le 6 juillet par le ministre de l’Industrie, Moulay Hafid Elalamy, et par les dirigeants des entreprises concernées par ces projets. Parmi eux, 14 portent sur le secteur de l’automobile et trois se déploieront dans l’industrie aéronautique, rapporte l'agence de presse MAP.

A travers ces investissements "importants", "de nouvelles spécialisations et techniques, comme la cataphorèse ou le moulage, seront introduites au Maroc, et qui sont de nature à renforcer l’intégration locale et densifier le tissu productif", a déclaré Moulay Hafid Elalamy. Des centres de Recherche et Développement (R&D) seront aussi mis en place. Le ministre a aussi souligné que ces différents projets "témoignent de l’intérêt grandissant perçu chez les opérateurs nationaux pour les filières industrielles émergentes. Ils sont plus nombreux à vouloir y investir".

14 projets automobiles

Dans l’automobile, plusieurs projets vont étoffer les chaînes de valeur locales et renforcer l'intégration locale. Le chinois Xiezhong fabriquera des systèmes de conditionnement d’air, Electroplast se spécialisera dans le traitement de surface et Lear Corporation Automotive, déjà présent au Maroc, développe de nouvelles technologies dans l’électronique embarquée. Knauf et de Hispamoldes vont opérer dans l’injection plastique, tandis que la joint-venture entre Dolidol et l’espagnol Jobelsa, sera spécialisée dans la fabrication de coiffes de sièges et de sièges complets.

Autre investissement important, celui de Leoni qui s’inscrit dans le cadre d’un plan de développement global du groupe au Maroc portant sur la création de 11.000 nouveaux emplois directs sur l’ensemble de ses sites au Maroc. Le groupe entreprend dans ce cadre, la mise en place dans le royaume d’un centre de recherche et développement.

D'autres projets lancés concernent des filières en pleine expansion comme le vitrage trempé, les structures métalliques ou encore les sous-ensembles hydrauliques. "Ils sont appelés à développer les capacités des industriels pour répondre à la demande grandissante en équipements qui s’est fortement accrue avec la dynamique de croissance que connait le secteur", rapporte la MAP.

En 2016, les emplois engagés et opérationnels dans le secteur de l’automobile se chiffrent à près de 150.000 postes, soit un accroissement de l’ordre de 80% par rapport à 2014. Le chiffre d’affaires généré est passé de 40 à 60 milliards de dirhams durant la même période, enregistrant une augmentation de 50%.

Trois projets aéronautiques

Figeac Aero s’implante pour la première fois au Maroc. Il se spécialise dans l’usinage, l’assemblage de pièces aéronautiques et le traitement de surface pour servir Airbus et Bombardier, notamment. Avec un montant d'investissement de près de 289 millions de dirhams, ce projet devra créer un total de 535 emplois. Les investissements d’ADF Technologie Morocco et de Tecaero Maroc porteront, quant à eux, sur la conception et la fabrication d’outillages et de canalisations.

Le chiffre d’affaires du secteur de l'aéronautique se chiffre à 9,2 milliards de dirhams en 2016, réalisant une hausse de 12,5% par rapport à 2015. L’effectif employé par le secteur a connu, pour sa part, un accroissement de 19%, entre 2014 et 2016, passant de 12.600 à 15.000 salariés.