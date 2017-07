Vers la création d'un centre de préservation du patrimoine urbain du monde arabe à Rabat ?

Une étude de faisabilité a été lancée. Ses résultats seront connus au mois d'octobre 2017. Le comité du patrimoine de l'Unesco devrait se prononcer sur le dossier dès novembre.

Le Comité du patrimoine mondial de l'Unesco (Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture), réuni jusqu'au 12 juillet à Cracovie (Pologne) pour identifier de nouveaux "biens culturels et naturels de valeur universelle exceptionnelle" qui feront leur entrée dans la liste du Patrimoine mondial. La réunion permettra également d'évaluer l'état de conservation des biens qui sont déjà protégés.

À Rabat, la création d'un centre pour la sauvegarde du patrimoine urbain du monde arabe est envisagée. Une étude de faisabilité est en cours, dont les résultats seront connus en octobre 2017. Le comité du patrimoine de l'Unesco devrait se prononcer, le cas échéant, en novembre 2017 lors de la Conférence générale de l'organisme onusien. Contacté au sujet de la création de ce centre, le ministère de la Culture n’a pu répondre à nos questions.

Le Ksar d'Aït Ben Haddou en danger ?

Inscrit depuis 1987 sur la liste du Patrimoine mondial de l'Unesco, le ksar d'Aït Ben Haddou (province d'Ouerzazate), qui a prêté ses décors pour de nombreux tournages, suscite l'inquiétude du Comité. Le site est aujourd'hui menacé par "l'érosion de ravinement entraînant des éboulements rocheux, la multiplication des infractions dans le vieux ksar et des dégradations", s'inquiète l'Unesco qui alerte aussi sur "l'abandon partiel, les retards dans la création d’une structure technique et administrative responsable du bien, la pression touristique, et les inondations".

Le Comité du patrimoine regrette par ailleurs que "des travaux de restauration aient été menés dans le bien depuis septembre 2016 sans qu’aucun détail à ce sujet" ne lui ait été transmis. L'Unesco demande au Maroc de remettre d'ici décembre 2018 un rapport actualisé sur l'état de conservation du bien et la mise en œuvre des travaux nécessaires. Ledit rapport sera examiné par le Comité du patrimoine mondial lors de sa 43e session en 2019.

Un chapelet d'oasis classé au Patrimoine mondial de l'Unesco ?

Le chapelet d'oasis de Tighmert (200 km au sud d'Agadir) postule pour être inscrit au Patrimoine mondial. Il s'agit d'une série de palmeraies relevant de la commune rurale d'Asrir à 12 km au sud-est de la ville de Goulmim, riche en éléments archéologiques. Le Comité statuera sur le dossier d'ici le 12 juillet.