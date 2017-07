Europac cède son usine, flambant neuve, à International paper

International Paper, maison mère de la Compagnie marocaine des cartons et des papiers (CMCP), a racheté l'usine d'Europac à Tanger pour un montant de 40 millions d'euros.

Un an et demi après l'inauguration de son usine à Tanger, l'opérateur espagnol Europac la cède à International Paper, géant américain de l'industrie du papier et du carton. "Les négociations ont duré 9 mois", nous confie Bertrand Laplaud, directeur général d'International Paper pour la zone Maroc & Afrique de l'Ouest. L'opération a été finalisée en ce début juillet pour un montant de 40 millions d'euros, soit un peu plus de 440 millions de dirhams.

L'opération permet à International Paper de reprendre un actif flambant neuf, avec les équipements nécessaires et les équipes dédiées. Le groupe américain, qui détient la Compagnie marocaine des cartons et des papiers (CMCP), n'a qu'à apposer son logo sur la façade et commencer le travail.

La transaction répond aussi à un besoin urgent de croissance de CMCP - International Paper, comme annoncé il y a plus d'un an. "Nous avions besoin de croissance et n'avions que trois options pour cela: construire une usine, nouer un partenariat avec un opérateur local, ou racheter un actif, nous avons opté pour la troisième", explique Bertrand Laplaud.

Bien installé dans les régions de Casablanca, Kenitra et Agadir avec d'importantes installations industrielles, CMCP International Paper, qui réalise 1,7 milliard de dirhams de chiffre d'affaires, avait besoin d'un relais au nord. L'accord conclu avec Europac ne pouvait mieux tomber pour International Paper.

Mais pour quelles raisons Europac, dont l'installation était annoncée en grande pompe, a-t-il cédé son usine ? "Europac était dans une logique de regarder les opportunités qui se présentaient, les actifs à vendre, à racheter, à développer, nos directions se sont rencontrées dans ce cadre-là, et ont trouvé un accord pour le site de Tanger", explique encore Bertrand Laplaud. Cela dit, International Paper était bien aidé dans ces négociations par les mésaventures d'Europac au Maroc.

À en croire notre interlocuteur, l'installation de l'opérateur espagnol ne s'est pas faite sans écueil. "Ils ont eu des difficultés pour monter leurs bâtiments, la société locale a déposé le bilan, les problèmes administratifs, les résultats financiers qui n'étaient pas au rendez-vous....", nous énumère-t-on.

Europac, qui est arrivée dans les valises de Renault en 2013 avec un petit atelier provisoire avant de décider de monter une usine a-t-elle décidé de plier bagage à cause d'un environnement des affaires trop contraignant? Tout porte à le croire.

CMCP a flairé le bon coup. "Si à un moment je ne suis pas tout à fait bien au Maroc et qu'un concurrent me fait une proposition financière qui me satisfait, ce n'est pas bête de penser à céder ma boite, compte tenu de ces difficultés", poursuit Bertrand Laplaud.



Grâce à ce rachat, International Paper peut redistribuer son activité. Sa nouvelle unité dans le nord affiche une capacité de production de 17.000 tonnes contre 100.000 et 70.000 pour les sites d’Agadir et Casablanca. Le site de Tanger couvrira tout le nord jusqu'à Kénitra. Le site de Casablanca couvrira le centre jusqu'à Marrakech. Enfin le site d'Agadir couvrira tout le sud et même l'Afrique subsaharienne.