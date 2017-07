Maroc-Etats-Unis: Entrée en vigueur du programme "Compact II", doté de 532 millions de dollars

Le premier partenariat Maroc-MCC Le premier accord liant le Millenium Challenge Corporation (MCC) et le Maroc date sur 31 aout 2007. Ce jour-là, une aide de 697,5 millions de dollars est allouée au royaume pour le financement de cinq projets sur une période de cinq ans s’étalant du 15 septembre 2008 au 15 septembre 2013. Ces projets sont relatifs à la productivité des plantations marocaines, le développement de l’artisanat dans la médina de Fès, la pêche artisanale et les services financiers ainsi que le soutien aux entreprises. Selon les évaluations du MCC faites à l’issue de ce premier Compact, ces projets devraient bénéficier à plus de 1,6 million de personnes durant les 20 prochaines années et auront un bénéfique net estimé à 307,5 millions de dollars. Un de ses projets, celui relatif au soutien des entreprises, n’a pas eu d’ " impact statistique significatif " et a été annulé. Ce projet avait pour but de " lutter contre le chômage chez les jeunes diplômés " et d’encourager l’entrepreneuriat au Maroc. Des contraintes contre lequel le deuxième Compact compte lutter.