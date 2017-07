Le Qatar va augmenter de 30% sa production de gaz

Le Qatar, premier exportateur mondial de gaz naturel liquéfié (GNL), a annoncé le 4 juillet son intention d'augmenter sa production de gaz de 30%, alors que ce pays est sous pression économique de ses voisins.

Le petit émirat a l'intention de produire 100 millions de tonnes de gaz naturel par an à l'horizon de 2024, a déclaré Saad al-Kaabi, le patron du géant public Qatar Petroleum (QP), lors d'une conférence de presse à Doha. "Ce nouveau projet va renforcer la position du Qatar", a déclaré M. Kaabi, ajoutant que son pays "restera pour longtemps leader mondial du secteur de gaz naturel liquéfié (GNL)".

Le pays est déjà le premier mondial de GNL. Sa production de gaz atteint actuellement 77 millions de tonnes par an et l'augmentation envisagée sera équivalente à 6 millions de barils de pétrole par jour, a précisé M. Kaabi. L'annonce de QP a été faite en pleine crise diplomatique entre le Qatar et ses voisins arabes qui l'accusent de soutenir "le terrorisme" et de se rapprocher de l'Iran et qui lui demandent de changer de politique. Selon M. Kaabi, le projet d'augmentation de la production se fera en partenariat avec des compagnies internationales.

En cas de pression de l'Arabie saoudite et de ses alliés pour empêcher un tel partenariat, le Qatar procédera seul à l'augmentation de la production, a assuré le patron de QP. "S'il n'y a pas de compagnies prêtes à travailler avec nous, nous arriverons à (l'objectif de) 100 millions de tonnes", a-t-il affirmé.

