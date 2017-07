Officiel: Latifa Echihabi nouvelle secrétaire générale de la CDG

Latifa Echihabi, ex-patronne de l'ANPME et ancienne secrétaire générale du ministère du Commerce et de l'Industrie, est la nouvelle secrétaire générale de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG).

Latifa Echihabi est la nouvelle secrétaire générale de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) depuis le 29 juin, selon les termes d'un décret daté du 28 du même mois et publié dans la dernière livraison du Bulletin officiel.

Ex-patronne de l'Agence nationale de promotion des petites et moyennes entreprises (ANPME, devenue Maroc PME) qu'elle a dirigée pendant une décennie, Latifa Echihabi a entamé un nouveau parcours, en 2013, comme secrétaire générale du ministère du Commerce et de l'Industrie. À la CDG, elle remplace Said Laftit qui avait démissionné en décembre 2016 pour "des raisons personnelles", comme il l'avait déclaré à l'époque.

Depuis la démission de Said Laftit, le poste de SG de la CDG a été occupé, par intérim, par Lahbib El Idrissi Alami.