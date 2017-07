Al Hoceima: le gouverneur Farid Chourak confirme la volonté d'apaisement et évoque des "directives royales"

"Il y a des directives de Sa Majesté pour garantir les libertés", a assuré Farid Chourak, lors d'un point de presse organisé lundi conjointement avec le ministre du Tourisme, Mohamed Sajid.

Le nouveau gouverneur d'Al Hoceima a confirmé très clairement la volonté des pouvoirs publics d'apaiser les tensions dans la province. "Il y a des prémices (d'apaisement, NDLR). Avant hier (samedi 1er juillet), nous avons levé partiellement le dispositif de sécurité à Imzouren. Hier (dimanche 2 juillet), le dispositif sécuritaire au niveau de la place Mohammed VI a été levé", a-t-il expliqué, filmé par les journalistes de Febrayer (voir en bas de cet article la vidéo de nos confrères).

Le gouvernement explique qu'il s'agit là de "signaux forts" qui, "lorsqu'ils sont captés et qu'il y a du répondant", seront suivis d'autres actions. Le gouverneur a utilisé cette métaphore:

Ce sont des étages, des escaliers. La confiance et la sécurité vont de pair, jusqu'à ce que l'on arrive à une situation normale où chacun exerce ses libertés publiques et exprime ses revendications de manière civilisée, institutionnelle (...) et que l'Etat puisse aussi exercer ses prérogatives de maintien de l'ordre et qu'il puisse mettre en oeuvre la dynamique de développement.