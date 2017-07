Marrakech du rire : le gala de Jamel et ses amis marqué par le retour de Gad au Palais Baadi

Le gala de Jamel et ses amis de samedi a été marqué par la présence exceptionnelle de Gad El Maleh. Retour sur cette soirée.

« Il y a deux choses que j’attends avec impatience. Le Marrakech du Rire et le spectacle de danse de ma fille » déclare d’emblée Jamel Debbouze, maître de cérémonie de ce festival. Un show qui a duré plus de trois heures et qui combine sketch, magie, musique (DJ Abdel et le rappeur français Sofiane dit Fianso qui est monté sur scène à la fin du spectacle pour interpréter « mon p’tit loup ») et théâtre.

Des sketchs d’une quinzaine de minutes se sont succédé et ont suscité la plus grande attention du public. Une attention à son comble lors du passage de Gad El Maleh. Il a demandé un micro comme lors des stands up américains avant de monter sur scène. L’entrée de Gad a été fracassante. Le public tout entier se lève pour applaudir sa vedette dès qu’il aperçoit sa silhouette. Il est parti vivre son American dream mais il revient à Marrakech le temps d’un week-end pour faire partager son humour au public qui l’a vu faire ses premiers pas dans le domaine : « On m’a demandé mon texte avant de monter sur scène. Mais même moi je ne le connais pas, je ne sais pas ce que je vais dire à mon public marocain. Quand je joue au Maroc, je joue bla permis [sans permis] », a-t-il confessé.

Son sketch reprend quelques éléments qu'on retrouve dans Gad part en live mais contient quelques improvisations comme lorsqu’il demande au public s’il y a des fassis dans la salle : "Y a des gens de Fes ce soir?" Un oui surgit du fond. Gad réagit : "Sérieux ? Normalement vous êtes là [en montrant le premier rang] Qu’est-ce qui s’est passé ? Fassa ont regressé. Fassa, au Marrakech du Rire, normalement, vous êtes au premier rang. »

Après avoir charrié Jamel sur sa veste en le qualifiant de « nouveau groom de la Mamounia », Gad n’a pas hésité à créer un petit malaise en évoquant l’affaire de Had Soualem : « Je vais vous dire un secret. Chaque bouton de sa veste est fait en or et fabriqué à Had Soualem ». Il continue son sketch en charriant les représentants de la wilaya « c’est vous les représentants de la wilaya ?- On n’a pas la côte en ce moment » imite-t-il.

Lire aussi: Imbroglio sur la saisie d'argent dans le domicile d'un élu à Had Soualem

L’humoriste casaoui a fait quasiment l’unanimité auprès des fans venus l’applaudir au Palais Baadi. « Gad est exceptionnel et il l’a encore prouvé ce soir. Il n’a pas perdu son sens de l’humour », apprécie un spectateur fassi justement. D’autres soulignent quelques bémols mais reconnaissent la « supériorité du maître de l’humour » : « On s’attendait à un sketch 100% nouveau mais il nous a ressorti l’histoire du passeport marocain ou de l’american dream. Mais dans l’ensemble, il faut avouer qu’on a quand même passé une excellente soirée avec lui » souligne un autre spectateur.

D’autres Marocains à l’honneur

Gad n’était pas le seul humoriste marocain sur scène à faire une prestation. Certes, celle de Gad a suscité un incroyable enthousiasme de la part du public mais d’autres ont réussi à faire exploser de rire les spectateurs. Parmi eux, l'humoriste canado-marocain Rachid Badouri qui a ouvert le bal en interprétant un extrait de son spectacle Rechargé.

Lire aussi : Badouri, "rechargé" enflamme le théâtre royal

Ary Abittan était également à l’honneur. Ce fils de marocain a suscité l’éclat de rire de la salle en imitant Macron ou en évoquant son divorce et la supercherie de la famille recomposée : « Quand je me suis marié, ma mère tirait la tronche et ne voulait pas venir. Quand j’ai divorcé, elle a tenu à assister au jugement de divorce ».

Il ne reste plus qu’à attendre le 12 juillet prochain pour découvrir le gala, en intégralité sur M6.