Gnaoua 2017: qu'écoute Driss Yazami?

Le président du Conseil national des droits de l’Homme que nous avons rencontré en marge de la 20e édition du festival Gnaoua et Musique du monde s'est prêté avec nous au jeu de la playlist.

Quel morceau écoutez-vous lorsque vous êtes d’humeur nostalgique?

J’aime beaucoup "Damlij Zhirou". C'est un morceau qui raconte l’histoire d’une femme qui recherche son bracelet perdu dans les ruelles de Fès. C’est une véritable visite sonore de la ville, que j’écoutais quand j’étais en exil en France.

Quel titre écoutez-vous lorsque vous travaillez?

Aucun. je travaille en silence, car la musique pour moi est un moment de décontraction et de partage avec ma femme et mon fils.

Quel est le morceau que vous écoutez lorsque vous êtes "in the mood for love"?

"In the mood for love" de Julia Langford est une très belle chanson, mais j’ai récemment découvert une reprise de "Dis quand reviendras-tu" de Juliette Greco par la chanteuse tunisienne Dorsaf Hamdani. C’est vraiment magnifique!

Quel morceau vous inspire le courage?

Certains morceaux de Hajja Hamdaouia parlaient d’amour physique et la liberté du corps par exemple sans que cela suscite de scandale à l’époque. Si des chanteuses marocaines chantent aujourd’hui la même chose, il y aurait une levée de boucliers et on parlerait de "hchouma" et de "haram".

Quel est celui que vous écoutez de manière obsessionnelle ?

En 1968 ou 1969, j’avais un professeur de français M. Laklalach qui a un jour ramené en un tourne-disque en cours. Il nous a fait écouter le "Bolero" de Maurice Ravel, et pour moi c’était un moment d’émerveillement. Je vous parle d’une époque où on n’avait jamais écouté de musique classique. Je dois beaucoup à ce monsieur qui m’a fait découvrir la littérature.

Quel est le morceau que vous écoutez lors de vos balades ?

Je marche beaucoup ces derniers temps, car j’ai arrêté de fumer il y a 60 jours. Mais je le fais sans musique.

Quel est votre morceau préféré dans la nouvelle génération ?

J’aime beaucoup les morceaux du groupe libanais Machrou’ Leila

Quel titre écoutez-vous au quotidien ?

Je n'en ai pas un en particulier, mais j’écoute beaucoup de musique française de ma génération, Léo Ferré, Georges Brassens, Jacques Brel

Quel est le morceau révolutionnaire que vous aimez écouter ?

Au début des années 1970, j’écoutais des morceaux révolutionnaires différents comme "Bella Ciao", les chansons de la Commune française du XIXe siècle comme "Le temps des cerises" ou les morceaux bolchéviques.

Quel morceau vous insupporte le plus ?

Je n’écoute pas la pop et le rock.

Vous n’aimez donc pas Pink Floyd par exemple?

Non, pas trop. Mais quand j’étais adolescent, j’écoutais les Beatles. D’ailleurs, je me rappelle de la projection du premier film sur eux.