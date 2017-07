15% des saisies mondiales de Haschich viennent du Maroc

La plupart de la résine de cannabis trouvée en Europe vient du Maroc, troisième pays au monde en terme de saisies en 2015 selon un rapport de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime.

En 2015, un quart de milliards de personnes ont recours à des drogues dans le monde, dont 183 millions qui fument du cannabis, selon le rapport de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) publié le 22 juin. Le Maroc a produit 38.000 tonnes de la plante verte cultivée en extérieur en 2015. Au total, 47.000 hectares sont dédiés à cette activité et 1.147 ont été éradiqués. "La résine de cannabis continue principalement à être échangée du Maroc vers l'Europe et d'autres pays en Afrique du nord", décrit le rapport. Les expéditions directes se font principalement par l'Espagne où Europol a signalé une route de traite émergente du Maroc vers la Libye, par voie maritime ou terrestre, puis en Italie. "La plupart de la résine de cannabis trouvée en Europe continue de venir du Maroc, mais il semble que le cannabis afghan est aussi commercialisé vers l'Europe, souvent via le hub albanais", détaille l'ONUDC.

De plus en plus de saisies

Le Maroc reste le pays "le plus signalé par les États membres comme source de résine de cannabis, suivi de l'Afghanistan et, dans une moindre mesure, du Liban, de l'Inde et du Pakistan", est-il précisé dans le rapport qui place l'Afrique comme le lieu de la deuxième plus grande saisie d'herbe de cannabis. Le Maroc se positionne en effet dans le trio de tête. Avec 235.000 kilogrammes de haschisch saisi en 2015, soit 15% du total mondial, le royaume se place en troisième position derrière l'Espagne (380.361 kg) et le Pakistan (279.464 kg). Le pays est plus éloigné dans le classement qui concerne le cannabis sous forme d'herbe. Il se place 8e avec 313.000 kg saisis, soit 5% de l'interception mondiale, contre 1,2 millions de kilos au Mexique et 970.219 kilos aux Etats-Unis.

"Entre 2010 et 2015, les saisies de résine de cannabis ont effectivement augmenté, reflétant une double augmentation des interceptions en Afrique du Nord et des augmentations substantielles (78%) dans le Proche et Moyen-Orient et Asie du Sud-Ouest", précise le rapport au niveau mondial. Si les saisies d'herbe de cannabis on chuté de 2% entre 2014 et 2015 mais que celles de résine de cannabis ont augmenté de 6%.

