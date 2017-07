Al Hoceïma: Ilyas Elomari va se présenter devant la commission d'enquête

Le président de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma comparaît samedi à Tanger devant la commission d'inspection sur les failles du projet "Al Hoceïma, phare de la Méditerranée"

Ilyas Elomari, secrétaire général du Parti Authenticité et Modernité et président de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma a indiqué dans une publication sur sa page Facebook qu'il passera samedi devant la commission d'inspection sur les dysfonctionnements du projet de développement "Al Hoceïma, phare de la Méditerrannée". "J'ai été contacté pour déléguer un responsable du Conseil de la région pour répondre à des questions concernant les détails administratifs et financiers de projets en rapport avec 'Al Hoceïma, phare de la Méditerrannée', mais j'ai insisté pour me présenter personnellement devant la commission, demain samedi" peut-on lire sur sa page Facebook.

"C'est le groupe parlementaire du PAM à la Chambre des conseillers qui avait proposé la formation d'une commission d'enquête (parlementaire) sur les retards accusés par les projets de développement de ce programme " a rappelé le SG du PAM avant d'estimer que "certaines formations politiques ont entravé cette initiative", selon lui.

A noter qu'à la suite du Conseil ministériel du 25 juin, au cours duquel Mohammed VI a fait part de sa "déception" concernant l'état d'avancement des programmes de développement de la province d'Al Hoceima, l'inspection générale de l'administration territoriale et l'inspection générale des Finances ont été mandatées pour réaliser des enquête pour "fixer les responsabilités" et établir "un rapport dans les plus brefs délais".