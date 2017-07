En images: Politiques et businessmen, un monde Gnaoua vous appelle

Qui sont les ministres, patrons de grandes entreprises ou hommes et femmes politique qui ont fait le déplacement à la 20e édition du festival Gnaoua et Musique du Monde ? La réponse en images.

A la parade d'ouverture, André Azoulay conseiller royal et fils d’Essaouira était entouré d'Abdeslam Ahizoune, PDG de Maroc Télecom, de Mohamed Sajid, secrétaire général du Mouvement Populaire et ministre du Tourisme et d'Amina Benkhadra, ancienne ministre de l'Energie et actuelle DG de l'ONHYM (Office national des hydrocarbures et des mines).

De gauche à droite: la co-fondatrice du festival Neila Tazi, Abdeslam Ahizoune et Driss Yazami, président du CNDH (Conseil national des droits humains).

La fusion solaire de Carlinhos Brown avec Maâlem Said Kouyou et Maâlem Mohamed Kouyou a visiblement réchauffé le cœur du ministre du Tourisme mais pas son corps.

Que celui qui a passé un bon moment au concert lève la main !

Le petit moment kawai de l'ouverture.